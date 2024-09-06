Yenilenen Volvo XC90 tanıtıldı: İşte yollarda olacağı tarih Volvo, sevilen SUV modeli XC90'ın yeni neslini görücüye çıkardı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Lüks SUV pazarının öncülerinden Volvo, popüler modeli XC90'ın tamamen yenilenen versiyonunu resmi olarak tanıttı.

Volvo'nun karakteristik tasarım diliyle harmanlanan yeni XC90, daha keskin hatlara ve modern bir görünüme sahip olacak.

YENİ VOLVO XC90 NELER SUNUYOR

Otomobil, Volvo'nun son teknoloji geliştirmelerini bünyesinde barındıracak. Bu geliştirmeler arasında gelişmiş sürücü destek sistemleri, yenilikçi bilgi-eğlence sistemi ve elektrikli veya hibrit motor seçenekleri yer alıyor.

XC90, genel anlamıyla önceki senelerdeki modellerle benzer bir tasarım dilini kullanıyor. Ancak yine de bazı değişiklikler var. Örneğin LED farların güncellendiğini vr ızgaranın yenilendiğini görüyoruz.

Hakkında çok fazla teknik detay paylaşılmayan araçta hibrit motor seçeneği sunuluyor.

Otomobil, sadece elektrikli motoruyla 70 km. civarı menzil sunabiliyor. Toplam menzilinin ise 800 km civarında olduğu belirtiliyor.

Yeni XC90, radar ve ön kamera kullanarak karşı şeride geçip geçmediğinizi tespit edip çarpışma riskini önlemek için sizi kendi şeridinize döndürebiliyor.

Bununla birlikte, istemeden yoldan çıkmanızı engelleyen otomobil, frenleme ve direksiyonu kullanarak yayalar, bisikletliler veya diğer arabalara çarpmanızın önüne geçiyor.

Yeni XC90’da önceden 9 inç olan dokunmatik bilgi eğlence ekranı 11,2 inç olarak güncelledi.

Yeni Volvo XC90’ın üretimi 2024’ün sonlarına doğru başlayacak ve yıl bitmeden de ilk siparişleri teslim edilmiş olacak.

Mevcut modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı eylül ayı itibarıyla 6 milyon 448 bin 180 TL olarak belirlenmiş olsa da yenilenen neslin ülkemize ne zaman ulaşacağı henüz netlik kazanmadı.