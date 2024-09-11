Yine zam var: Toyota Corolla eylül ayı fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin eylül ayı için güncellenen fiyat listesine göz atıyoruz.

Haber Merkezi

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

2024 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, eylül ayında yine zamlı fiyatlarla karşımıza çıktı:

TOYOTA COROLLA EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla modellerinde yaşanan fiyat değişimi şu şekilde:

1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik - 1.346.500 TL > 1.433.000 TL

1.5, Benzinli Dream, Otomatik - 1.429.000 TL > 1.518.500 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik - 1.512.500 TL > 1.607.000 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik - 1.615.000 TL > 1.716.000 TL

1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik - 1.727.500 TL > 1.835.000 TL

TOYOTA COROLLA NELER SUNUYOR

Yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

Toyota Safety Sense 3 paketinde ön çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama sistemi ve kavşakta çarpışma önleme, proaktif sürüş desteği, acil durum sürüş durdurma sistemi ve güvenli çıkış asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Üst düzey güvenlik donanımının yanı sıra, Vision Plus başlangıç paketinden itibaren geri görüş kamerası, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, sesli komut sistemi, elektronik park freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

122 HP (Hibrit) ve 132 HP (Benzinli) motor, sırasıyla 142 Nm ve 160 Nm tork üretiyor.