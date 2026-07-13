ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller: Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'de engelli bireylerin ulaşım haklarını kolaylaştıran ÖTV istisnası uygulamasında 2026 dönemi, güncellenen limitlerle başlamıştı.

Yeni düzenlemeyle birlikte binek otomobil, arazi taşıtı ve panelvan gibi araçlar için belirlenen bütçe tavanı artırıldı.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELER

Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip vatandaşlar şartsız olarak bu haktan yararlanırken, yüzde 40 ile 89 arasındaki oranlarda özel tertibat şartı aranıyor.

Yapılan yeni değişiklikle, sürücü belgesi alamayacağı belirlenen yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelli bireyler de 10 yılda bir defaya mahsus muafiyet kapsamına dahil edildi.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA 2026 YILI FİYAT LİMİTLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, araç alımında geçerli olacak fiyat sınırlarını net bir şekilde çiziyor.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmeden alınabilecek otomobillerde motor silindir hacmi şartı aranmıyor.

Muafiyetle alınacak araçların her türlü vergi dahil toplam satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında kalması gerekiyor.

Ayrıca satın alınacak taşıtın yüzde 40 oranında yerlilik şartını karşılaması kuralı da yasal zorunluluklar arasında bulunuyor.

MUAFİYET KİMLERİ KAPSIYOR

Türkiye sınırları içerisinde yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip olan tüm bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde bu haktan yararlanabilecek.

Daha düşük engellilik oranlarına sahip vatandaşlar için ise alınacak araçta özel bir tertibat bulunması şartı koşuluyor.

Vergi avantajıyla satın alınan bu özel araçlar, kanunla belirlenen süre boyunca başka birine kesinlikle satılamıyor.

Belirlenen yasal süre dolmadan aracın satılması halinde devlet, daha önce tahsil etmediği ÖTV tutarını geri istiyor.

Bu yüzden engelli bireylerin ve ailelerinin araç sahipliği planlamasını en başından çok dikkatli bir şekilde yapması gerekecek.

ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Yukarıda belirttiğimiz kriterleri göz önünde bulundurduğumuzda, ülkemizde satılan bazı otomobiller bu muafiyet kapsamına giriyor.

İşte yeni ÖTV muafiyetiyle satın alabileceğiniz bazı otomobiller:

TOYOTA COROLLA - 1 MİLYON 56 BİN 454 TL

TOYOTA COROLLA HYBRID - 1 MİLYON 352 BİN 140 TL

TOYOTA C-HR - 1 MİLYON 330 BİN TL

FIAT EGEA SEDAN - 849 BİN 100 TL

RENAULT DUSTER - 1 MİLYON 36 BİN 111 TL

RENAULT MEGANE - 1 MİLYON 151 BİN 357 TL

HYUNDAI i20 - 955 BİN TL

HYUNDAI BAYON - 1 MİLYON 20 BİN TL

RENAULT CLIO - 1 MİLYON 176 BİN 429 TL

TOGG T10X - 1 MİLYON 557 BİN 540 TL

TOGG T10F - 1 MİLYON 570 BİN 817 TL

FIAT EGEA CROSS - 1 MİLYON 9 BİN 100 TL

FIAT GRANDE PANDA - 1 MİLYON 331 BİN TL

FORD TRANSIT CUSTOM VAN -1 MİLYON 473 BİN 130 TL

FORD TOURNEO CUSTOM - 2 MİLYON 098 BİN 435 TL

Önemli not: 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 2 milyon 290 bin 200 TL olan engelli bireyler için ÖTV muafiyetinin üst limiti yüzde 43,93 artış ile 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltildi.

Bu nedenle, ÖTV muafiyeti ile satın alacağınız otomobilin opsiyonlar ve ek donanımlar dahil toplam anahtar teslim fiyatının 2 milyon 873 bin 972 TL'yi geçmediğinden emin olmanız gerekiyor.