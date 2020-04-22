Oumuamua nedir

19 Ekim 2017 tarihinde Kanadalı fizikçi ve astronom Robert Weryk, gözlemleri esnasında bir cisim keşfetti.

İlk olarak Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, ilk olarak bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak sınıflandırıldı.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek.

Uzun ve dar bir yapısı olması nedeniyle bir uzay aracına benzetilen Oumuamua, uzun yıllar boyunca gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

OUMUAMUA'NIN NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Bilim insanları, Oumuamua'nın nereden geldiğini ortaya çıkarmak izin yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Araştırmacılar, ilk olarak bu gizemli nesnenin rotasını ve hareketlerini gözlemleyerek nereden geldiğini tespit etmeye çalıştı.

Daha sonra elde edilen bulgular, Avupa Uzay Ajansı'nın verileriyle birleştirilerek, esrarengiz nesnenin gelebileceği 4 farklı yer ortaya çıktı.

Bu yerler sırasıyla kırmızı cüce yıldız HIP 3757, Güneş benzeri yıldız HD 292249 ve isimleri henüz belli olmayan iki farklı yıldız olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, ilk olarak Oumuamua'yı sıradan bir kaya olarak tanımladı. Yapılan araştırmalardan sonra ise bu cisim, kuyruklu yıldız sınıfına girdi.

Ancak bazı araştırmacılar, eğer Oumuamua bir kuyruklu yıldız olsaydı Güneş'in etrafından geçerken parçalanacağını söyledi.

DAHA ÖNCE BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini açıkladı.

BAŞKA BİR GÜÇ MÜDAHALE EDİYOR

Oumuamua hakkında yapılan çalışmalar devam ederken, her geçen sürede yeni sırlar ortaya çıktı. Başka bir araştırma ekibi, söz konusu gizemli nesneye daha yakından baktı ve oldukça şaşırtıcı yeni bulgular elde etti.

Bu nesnenin sadece Güneş'in yerçekimi altında olmadığını açıklayan ekip, Oumuamua'nın görünmeyen bir güç tarafından hızının artırıldığını açıkladı.

İtalyan astronom Marco Micheli ise bu bilinmeyen hız artışının, nesnenin içinde bulunan gazların salınması sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Kısaca özetlemek gerekirse ne olduğu tam olarak belli olmayan Oumuamua'nın yörüngesi, diğer gök cisimlerinden oldukça farklı ve tam olarak cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Tanımlanamayan bu nesne hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimine göre Oumuamua başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir uzay gemisiyken, kimine göre ise bu nesne sadece bir gök cisminden ibaret.

OUMUAMUA İSMİ NEREDEN GELİYOR

Cismin adı, Hawaii dilinde "keşif, öncü birlik" anlamına gelen ʻou.mua.mua' kelimesinden geliyor. Bilim insanları bu gizemli cisme Oumuamua ismini vererek, bu cismi uzun bir yoldan geçerek bize ulaşmak üzere gönderilen bir öncü birlik veya elçiye benzetiyor.