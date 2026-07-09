TSK ve Suriye ordusu, ortak çalışma ile Fırat Nehri üzerinde yüzer köprü inşa etti

Türkiye ile Suriye arasında yakın çalışma devam ediyor.

İki ülke arasındaki iş birliği kapsamında, Suriye’nin Deyrizor kentinin iki yakası, Fırat Nehri üzerine inşa edilen askeri yüzer köprü ile birbirine bağlandı.

AMAÇ GEÇİŞLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK

Suriye Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Suriye Ordusu Askeri Mühendislik Birimi'nin Türk ordusunun istihkam birlikleriyle iş birliği içinde Fırat Nehri üzerinde askeri yüzer köprü inşa çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Açıklamada, projenin bölgedeki sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak ve nehir üzerindeki geçişleri daha güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

70 TON TAŞIMA KAPASİTESİ BULUNUYOR

Ayrıca, Deyrizor Valiliği ile koordinasyon halinde nehrin iki yakasını birbirine bağlayan başka bir geçişin de tamamlandığı kaydedildi.

Yerel basın, askeri yüzer köprünün yaklaşık 300 metre uzunluğa ve 70 ton taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye’ye teşekkürlerini ileterek, "Bu alanda sağladıkları yardımlar için, Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Türkiye Savunma Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Suriyeli kaynaklar, böylece bölgede kalıcı ulaşım bağlantısı olarak kullanılması beklenen Siyasiye Köprüsü’nün yeniden inşa çalışmaları sürerken, bölge halkı için iki geçici geçiş güzegahı oluşturulduğunu kaydetti.

SU SEVİYESİNE UYGUN HALE GETİRİLİYOR

Suriye Konut, Hizmetler ve Altyapı Yürütme Ofisi üyesi Yahya Al-Ali, Suriye basınına yaptığı açıklamada, çalışmaların Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin uygun hale gelmesinin ardından başladığını söyledi.

Al-Ali, çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının ve hemen ardından köprünün trafiğe açılmasının beklendiğini belirtti.

CUMARTESİ TRAFİĞE AÇILABİLİR

Başka bir Suriyeli kaynak ise yüzer köprünün cumartesi günü trafiğe açılmasının beklendiğini öne sürdü.

Köprünün çalışma makineleriyle test edildiği anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.