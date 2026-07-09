Beşiktaş, Salih Özcan transferini resmen açıkladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Süper Lig'de transfer sezonu devam ediyor.

Kulüpler bu kapsamda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.

Transfer sezonuna hızlı başlayan takımlardan bir tanesi de Beşiktaş.

SALİH ÖZCAN AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılar, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün resmi internet sitesinden "Beşiktaşımıza Hoş Geldin Salih Özcan" başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

UZUN YILLAR ALMANYA'DA OYNADI

Futbola Almanya'da başlayan ve Bundesliga'da uzun yıllar forma giyen Salih Özcan, kariyeri boyunca çıktığı 353 resmi maçta 42 gol ve 23 asist üretti.

Özcan ayrıca, A Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterdi.