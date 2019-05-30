Özel sektör üzgün: Memura 9 gün tatil, bize neden yok

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Ramazan Bayramı tatili 1 Haziran-9 Haziran tarihleri arasında 9 gün olarak belirlendi. Özel sektör çalışanları ise 9 gün tatil yapamayacaklar.

3 VE 7 HAZİRAN DA TATİL

Kanuna göre Ramazan Bayramı tatili arefe günü öğleden sonra başlayarak 3,5 gün. Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'yle 3 Haziran ve 7 Haziran da tam gün tatil yapıldı. Böylece memurların tatili 9 güne çıktı.

Özel sektör çalışanları için ise karar işverenin elinde. İşveren 3 Haziran ve 7 Haziran'ı tatil yaparsa özel sektör çalışanları da 9 gün tatil yapabilir.