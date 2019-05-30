taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9054
Euro
6.5802
Altın
1281.76
Borsa
89518.05
Gram Altın
243.664

Özel sektör üzgün: Memura 9 gün tatil, bize neden yok

Ramazan Bayramı tatili yarın akşam mesai bitiminin ardından başlayacak. Peki bu tatilden sadece memurlar mı faydalanacak?

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş
Özel sektör üzgün: Memura 9 gün tatil, bize neden yok

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Ramazan Bayramı tatili 1 Haziran-9 Haziran tarihleri arasında 9 gün olarak belirlendi. Özel sektör çalışanları ise 9 gün tatil yapamayacaklar.

3 VE 7 HAZİRAN DA TATİL

Kanuna göre Ramazan Bayramı tatili arefe günü öğleden sonra başlayarak 3,5 gün. Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'yle 3 Haziran ve 7 Haziran da tam gün tatil yapıldı. Böylece memurların tatili 9 güne çıktı.

Özel sektör çalışanları için ise karar işverenin elinde. İşveren 3 Haziran ve 7 Haziran'ı tatil yaparsa özel sektör çalışanları da 9 gün tatil yapabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

954
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

679
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

647
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

357
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi serbest bırakıldı

424
Avukatlara yeşil pasaport hakkı

Avukatlara yeşil pasaport hakkı

248
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir