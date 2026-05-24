Kılıçdaroğlu ve Özel heyetleri 14.00'te görüşecek

CHP'yi karıştıran Mutlak Butlan kararı...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE GERGİNLİK

Söz konusu karar sonrası CHP'de yaşanan gergin hava devam ederken bu sabah CHP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu taraftarları, engelle karşılaştı.

CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Genel Merkez önünde kısa sürede büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuşurken olay sonrası çevik kuvvet ekipleri, bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

ÖZER VE KILIÇDAROĞLU HEYETLERİ GÖRÜŞECEK

CHP Genel Merkezi'ndeki gerginlik sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel heyetlerinin 14.00'te görüşecekleri bildirildi.

HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Mahir Polat ve Orhan Sarıbal, Özel'in heyetinde ise Murat Emir ve Suat Özçağdaş bulunuyor.

Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

ATAKAN SÖNMEZ: KILIÇDAROĞLU SÜRECİN GEREKTİĞİ GİBİ İŞLETİLMESİNİ İSTİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Sönmez, bugün sabah yaşanan gerginliğe ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor ve bu isteğini de sizinle paylaşıyorum.

Kemal Bey yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da Genel Başkanı; böyle bir görüntünün olmasından en çok Kemal Bey rahatsız oldu."

