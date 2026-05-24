CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi sürüyor: Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı

CHP’de, İstinaf Mahkemesi’nin partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin 'mutlak butlan' kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor.

Kararla, görev Özgür Özel ve yönetiminden tedbiren alınarak Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine devredildi.

GENEL MERKEZ'DE TANSİYON YÜKSELDİ

Karar sonrası partinin Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu tarafı, Özgür Özel tarafının engeliyle karşılaştı.

Merkezin bahçesinde taraflar arasında arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun Emniyet'e verdiği ikinci dilekçe sonrası Ankara Valiliği, Emniyet'e tahliye için gerekli talimatın verildiğini açıkladı.

Genel merkez çevresinde giriş çıkışlar kapatılırken, çok sayıda polis aracı ve çevik kuvvet ekibi bölgeye sevk edildi.

MAHMUT TANAL ÇATIYA ÇIKTI

Tahliye talimatının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın yaptığı hareket dikkat çekti.

Mahmut Tanal, parti genel merkezinin önünde elinde hortumla güvenlik kulübesinin çatısının üzerine çıktı.

ELİNE HORTUM ALIP SUYUNU AÇTIRDI

Çevik kuvvet ekiplerinin Genel Merkez önünde konuşlandığı sırada Tanal, bahçe hortumuyla çatıya çıktı.

Hortumun suyunu açtıran Tanal’ın müdahaleye karşı hazırlık yaptığı görüldü.

Üzerindeki kaban ve başındaki şapkayı da çıkaran Tanal'ın Genel Merkez önündeki görüntüleri, kısa sürede gündem oldu.

TANAL'A "HORTUMCU MAHMUT" TEPKİSİ

Ayrıca bu sırada Tanal çatıda elinde hortumla beklerken, onu da protesto eden birileri vardı.

Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadın, Mahmut Tanal’ı "Hortumcu Mahmut" sloganıyla protesto etti.

O anlar da kameralara yansıdı.