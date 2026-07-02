Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nu paylaştı: Allah başımdan eksik etmesin

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden manken Özge Ulusoy, sık sık açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Ulosoy, yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu.

7 YILDIR BİRLİKTELER

Ünlü manken, 7 yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü kutladı.

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAM"

Özge Ulusoy, sevgilisiyle pozlarının altına aşk dolu notlar ekledi. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan manken altına, "Tanıdığım en güçlü adam; ama aynı zamanda en şefkatli, en adil, en zeki ve en komik kişi. Pek çok yönden... Tıpkı babam gibi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca İngilizce "That's my why." (Benim yaşam sebebim.) ifadesi ile kalp ve sonsuzluk emojilerine de yer verildi.