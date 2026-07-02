Beşiktaş, Jonah Mathews ile vedalaştı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.”