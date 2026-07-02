Beşiktaş, Jonah Mathews ile vedalaştı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yolların ayrıldığını duyurdu.
"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
“2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)