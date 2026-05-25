Özgür Özel adına slogan atıldı, kimse umursamadı
Ankara’da bir metro istasyonunda toplanan Özgür Özel destekçileri, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı ancak vatandaşlar umursamadı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan krizi...
CHP'de Özgür Özel ve ekibinin delegelere para vererek oy kullandırdıklarının ortaya çıkmasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesine mahkemece karar verildi.
Dün bu kararın akabinde genel merkezde tahliye gerginliği çıktı.
Polis ekipleri binaya girerken, Özel ve ekibi de binadan ayrıldı.
MECLİS'E YÜRÜDÜLER
Özel ve ekibi, genel merkezden ayrıldıktan sonra Meclis'e yürüdü.
Daha sonra Meclis'e gelen Özel, burada milletvekilleriyle bayramlaştı.
KİMSE UMURSAMDI
Ankara'da sıcak saatler yaşanırken metroda, Özel'i desteklemek için slogan atıldı.
Ankara’da metroda iki kişi, Özgür Özel’e destek sloganı attı.
Vatandaşlar sloganları umursamadı.
