Özgür Özel, sağanak yağmur altında Meclis’e yürüdü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile ilgili 'mutlak butlan' kararı verdi.

Mahkeme, Özgür Özel ve mevcut yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırma, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade etme kararı verdi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TARAFLARI BİRBİRİNE SALDIRDI

Karar, parti içi tartışmaları ve gerilimi tırmandırdı.

Özel ve yönetimi, bu yargı kararını tanımadıklarını belirtirken, Özel tarafı ve Kılıçdaroğlu tarafı arasında; Genel Merkez önünde ve bina içinde sabah erken saatlerden itibaren gerginlik, fiziksel ve sözlü şiddet yaşandı.

Özgür Özel, mutlak butlan karar tebligatını yırttı

GENEL MERKEZ'DEN AYRILDILAR

Binadan çıktığı sırada ve bina önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Özel'in, ayrıca kendisine ulaştırılan tebligatı da yırttığı görüldü.

Taraflar arası yaşanan arbede, tahliye kararı ve ardından polisin müdahalesi sonrası Özel ve yönetimi binadan ayrıldı.

CHP Genel Merkezi, Mahmut Tanal'ın gözyaşlarıyla ıslandı: Partililer balkondan izledi

SAĞANAK YAĞIŞ ALTINDA MECLİS'E YÜRÜYÜŞ

Özgür Özel, bu konuşmanın ardından partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yürüyüş başlattı.

Ankara’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışa rağmen yürüyüşüne devam eden Özel ve beraberindeki grup, sırılsıklam halde Meclis’e ilerledi.

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yükseldi: Polis müdahale ediyor

TOMA'YA TIRMANIP SLOGAN ATTI

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis müdahaleleri ve kısa süreli arbedeler yaşandı.

Yürüyüş sırasında Özel, TOMA aracına çıkarak sloganlar attı.