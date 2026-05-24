CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri kavga etti

Uzun zamandır merakla beklenen karar çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

GENEL MERKEZ'DE GERGİN DAKİKALAR

Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

İki taraf birbirlerine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu.

BİNAYI TERK EDİP MECLİS'E YÜRÜDÜ

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından binayı terk eden Özel, TBMM'ye doğru yürümeye başladı.

Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ BİNAYA GİRDİ

CHP'de Özgür Özel ve beraberindeki ekibin binadan ayrılarak TBMM'ye doğru yürüyüşe geçmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kalabalık bir grup CHP Genel Merkezi’ne girmeye başladı.

Bu sırada binada karşılaşan iki taraf arasında tansiyon yükseldi ve sert tartışmalar yaşandı.

"SİZDE UTANMA YOK MU"

Karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu gerginlikte, Özgür Özel’i destekleyen bir partili, "Sizde utanma yok mu?

Burayı nasıl bu hale getirdiniz?" diyerek genel merkezdeki duruma tepki gösterdi.

"ÖZGÜR'Ü ARA ANLATSIN"

Kılıçdaroğlu destekçisi bir diğer partili ise bu sözlere, "Özgür’ü ara sana anlatsın, onlar yaptı burayı" şeklinde yanıt verdi.

Yaşanan bu tartışma saniye saniye kameraya yansırken sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.

TANSİYON EN ÜST SEVİYEDE

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tartışmanın büyümemesi için bazı partililerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Parti içindeki gerilimin özellikle kurultay sürecinin ardından tabana da yansıdığı değerlendirmeleri yapılırken, genel merkez çevresindeki hareketlilik bir süre devam etti.

