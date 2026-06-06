Özgür Özel: Ülkeyi yönetenlerin Alevilere rızalık borcu var

CHP'de mahkeme, mutlak butlan kararı verdi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'de taşlar yerinden oynadı.

Özgür Özel ile ekibi görevden alınırken, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Ancak CHP'de koltuk kavgası sürüyor...

Özel, bugün Çorum'da vatandaşlara hitap etti.

Özgür Özel, Çorum’da düzenlenen Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması’na katıldı.

"RIZA BORCU" VURGUSU

Burada konuşan Özel, ülkeyi yönetenlerin Alevilere rıza borcu olduğundan bahsetti.

"ÜLKEYİ YÖNETENLERİN RIZA BORCU VAR"

"Bugün Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi'nde siz değerli canlarla birlikteyiz.

Yasını da sevincini de ortak eden cümle canları sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum.

Bu şehirde dertsiz, tasasız, endişesiz yaşanır. Bu şehir, rızalık ve razılık üzerine kurulmuştur. Üç can bir cem olmuştur. Adı bu yüzden Rıza Şehri'dir.

Açık söylemek gerekirse, bugün ülkeyi yönetenlerin Alevi toplumuna rızalık borcu vardır.

"O RIZALIĞI BEN ALACAĞIM"

O rızalığı; partim, kendim ve Türkiye'nin geleceğinde Türkiye'yi yöneteceğine inandığım kadrolarımız adına, eninde sonunda devlet adına Alevilerden o rızalığı alacağımıza söz vermeye geldim buraya."

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