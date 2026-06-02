Özgür Özel grup toplantısı yaptı, "Hain Kemal" sloganları atıldı

CHP'de mutlak butlan krizi...

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de zaten karışık olan işler, iyice kördüğüm oldu.

Mutlak butlan ile Özgür Özel ve ekibi görevden alındı, yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın hüküm sürdüğü CHP'de, genel başkanlık ünvanı gibi CHP TBMM Grup Başkanlığı ünvanı da tartışma konusu.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP milletvekilleri arasında CHP TBMM Grup Başkanlığı için oylama yapıldı ve Özgür Özel'in yeniden bu göreve seçildiği açıklandı.

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı nezdinde Özgür Özel'in grup başkanlığına itiraz etti.

ÖZEL "YAPACAĞIZ" DEDİ

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun itirazıyla ilgili gelen sorular üzerine TBMM grup toplantısını düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Dün açıklama yapan Özel, bugün grup toplantısı kapsamında kürsüde yerini aldı.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARI

Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısında konuştuğu sırada salonda "Hain Kemal" sloganları yükseldi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Oturum sırasında “Hain Kemal” sloganları atılırken, salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA YAZI YAZDI

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmalarının ardından istinafın kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis Başkanlığı’na yazı yazarak Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na itiraz etmişti.

