Özgür Özel: CHP'yi bırakmak yok, mücadele var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin olağanüstü kurultay süreci ve siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Parti içi tartışmalardan yargı süreçlerine, ittifak iddialarından erken seçim senaryolarına kadar geniş bir çerçevede konuşan Özel, dikkat çeken mesajlar verdi.

“BU RÜZGÂRIN KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ”

Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, delegelerden gelen imza sürecine dikkat çekerek sürecin geri döndürülemez bir noktaya geldiğini savundu.

Özel, “Bu rüzgârın karşısında kimse duramaz. Duran kendi kaybeder, partiye de zaman ve oy kaybettirir. Sonrasında telafi ederiz.” ifadelerini kullandı.

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PARTİ İÇİ SÜREÇLER VE SİYASİ TARTIŞMALAR

CHP içindeki tartışmalara değinen Özel, parti yönetimi ve kurultay süreci üzerinden yürüyen değerlendirmelere ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Bazı süreçlerin “planlı bir siyasi hamle” olduğunu öne süren Özel, parti içi dengelerin dış müdahalelerle şekillendirilmeye çalışıldığını savundu.

YARGI SÜREÇLERİ VE SİYASİ GERGİNLİK

Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın Meclis’teki temaslarına da değinen Özel, siyasi süreçlerle yargı arasındaki ilişki tartışmalarına dikkat çekti.

Özel, Türkiye’de çok partili siyasi yaşamın geleceğine dair endişe taşıdığını ifade ederek, bireysel kaygılardan ziyade sistemsel risklere vurgu yaptı.

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KURULTAY VE PARTİ İÇİ MEKANİZMALAR

Olağanüstü kurultay sürecinin hukuki ve siyasi boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, delegelerin imza sürecinin belirleyici olduğunu söyledi.

Sürecin tıkanması halinde farklı yolların devreye alınabileceğini ifade eden Özel, partide çözüm odaklı adımların atılacağını belirtti.

“CHP’Yİ BIRAKMAK YOK, MÜCADELE VAR”

Parti içi ayrışma iddialarına da yanıt veren Özel, CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma gidileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Özel, “CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız yok. Bunun adı CHP’yi aşan bir yürüyüş ama partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapılacak bir süreçtir.” dedi.

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YENİ MYK VE PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, mevcut yapının parti yönetimi açısından güçlü bir tablo ortaya koymadığını ileri sürdü.

MYK yapısına yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, parti yönetiminde daha sade ve etkin bir yapı gerektiğini savundu.

OLASI SEÇİM SENARYOLARI

Erken seçim iddialarına da değinen Özel, olası bir seçim durumunda CHP’nin hazır olduğunu ifade etti.

Özel, “Kasımda baskın seçim yapacaklarsa Meclis’te ilk oyu ben veririm. Adayımızı çıkarır, Cumhurbaşkanı’nı değiştiririz.” sözleriyle seçim mesajı verdi.

İMAMOĞLU VE PARTİ İÇİ SÜREÇLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin iddialara da değinen Özel, parti içi süreçlerin hukuki zemin üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu’nun durumu üzerinden yürütülen tartışmaların siyasi bir boyut taşıdığına dikkat çekti.

SİYASETTE DİYALOG VE MÜZAKERE VURGUSU

Parti içi müzakere süreçlerine ilişkin detaylar paylaşan Özel, diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini ancak bazı girişimlerin süreci tıkadığını savundu.

Siyasi süreçlerde sağduyunun önemine dikkat çeken Özel, tüm tarafların sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“SİYASETİ TERK ETMEYİ DEĞİL MÜCADELEYİ SEÇİYORUZ”

Konuşmasının sonunda siyasi mücadele vurgusu yapan Özel, CHP’nin içinde kalarak iktidar hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özel, mevcut siyasi tabloyu “büyük bir yürüyüş” olarak tanımlayarak partinin geleceğine ilişkin iddiasını yineledi.