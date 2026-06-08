Özgür Özel: Yarın grup toplantısı yapacağım

CHP'de koltuk kavgası sürüyor.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna yeniden oturdu.

Kılıçdaroğlu göreve geri dönerken, Özgür Özel ve ekibi de görevden uzaklaştırıldı.

Ancak CHP'de kavgalar bitmek bilmiyor.

CHP'de bu kez grup toplantısına kimin başkanlık edeceğine yönelik tartışmalar yaşanmaya başladı.

ÖZGÜR ÖZEL: BEN KONUŞACAĞIM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında konuşacağına dair duyurular yapıldı.

Ancak Özgür Özel ve ekibi, grup toplantısında konuşma fikrinden vazgeçmiyor.

Özgür Özel, TBMM’de kendi MYK’sini topladı.

Yarın CHP’nin haftalık grup toplantısında konuşup konuşmayacağına ilişkin kararın verildiği toplantının ardından kamuoyuna seslenen Özel, "Yarın grup başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

"TABİİ Kİ KONUŞACAK"

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

GRUP BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu tarafı, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP milletvekillerince yapılan oylama sonucunda yeniden CHP'nin TBMM grup başkanlığına seçilen Özgür Özel de grup başkanının kendisinde olduğunu öne sürüyor.

Kararın ardından ilk kez geçen hafta yapılan CHP grup toplantısında Özel konuşma yaptı.

ÖZEL TARAFINDAN ALTERNATİF TOPLANTI

Özgür Özel ve destekçilerinin ise salı günü CHP'nin TBMM'deki grup toplantısı salonunda yapılacak grup toplantısına katılmayacağı belirtiliyor.

Özel'in TBMM bahçesinde alternatif grup toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Atakan Sönmez duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına başkanlık yapacak