Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' talebi

Muhalefette hareketli günler yaşanıyor.

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine dönerken açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

Özgür Özel, yaşanan kaos ve arbedenin ardından genel merkezden ayrılarak TBMM'deki makamına geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonundan genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.

İkiye bölünen partide 'genel başkanlık' krizi sürerken, bazı milletvekilleri 'arabulucu' heyeti oluşturdu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu akşam CHP Genel Merkezi'ne gitti.

Heyetin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

"TEK TALEBİM YENİDEN KURULTAY YAPALIM"

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası heyet, Özgür Özel ile de görüştü.

Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmazken, gazeteci Bala Ateş'in kulis bilgisine göre Özel, görüşmede tek talebinin yeniden kurultayın yapılması olduğunu belirtti.

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