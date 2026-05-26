Özel'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı: Genel Başkanı 2 milyon CHP'li seçsin

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, aylar sonra sonuçlandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs'ta görülen CHP kurultay davasında, mutlak 'butlan kararı' çıktı.

Mahkeme; Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Söz konusu mahkeme kararını bazı partililer sevinçle karşılarken bazıları ise sert tepki gösterdi.

Öyleki CHP Genel Merkezi'de geçtiğimiz gün tahliye sırasında arbede çıkmış, partililer birbirine saldırmıştı.

Genel merkezi tahliye etmeyeceklerini söyleyerek binada arbede yaşanmasına neden olan Özgür Özel ve heyeti, valilik kararıyla bölgeye sevk edilen emniyet güçlerinin müdahalesiyle genel merkezden ayrıldı.

Özgür Özel'in mutlak butlan sonrası ilk mitingi: 'Hain Kemal' sloganları atıldı

CUMHURİYET MEYDANI'NDA ARBEDE

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ise İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyeceğini duyurdu.

Mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddeden İzmir Valiliği, miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret etti.

Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

"KEMAL BEY'E SESLENİYORUM, BAYRAMDAN SONRA SEÇİME GİDELİM"

Özgür Özel, partisinin İzmir İl Örgütü tarafından bugün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, seçim çağrısında bulundu.

“Kemal Bey’e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Kemal Bey'i de 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi davet ediyorum.

Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.”