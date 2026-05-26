Özgür Özel'in İzmir mitingi hüsrana döndü: Beklenen ilgiyi görmedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyeceğini duyurdu.

Mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddeden İzmir Valiliği, miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret etti.

Valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı yerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık uyarılara uymayınca polis, TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Mutlak butlan kararının ardından ilk buluşmasını CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'de düzenleyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, beklediği ilgiyi göremedi.

KATILIM DÜŞÜK KALDI

Mahkeme kararının ardından ilk miting olması sebebiyle büyük ses getireceği düşünülen programa katılım düşük oldu ve istenen etkiyi oluşturamadı.

BİN 500 - 2 BİN KİŞİ KATILDI

Polisle arbedenin yaşandığı miting öncesi çokça çağrının yapılmasına rağmen katılımın yaklaşık bin 500 - 2 bin kişi olduğu öğrenildi.

ÖZEL, GENEL BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava, aylar sonra sonuçlandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs'ta görülen CHP kurultay davasında, mutlak 'butlan kararı' çıktı.

Mahkeme; Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Söz konusu mahkeme kararını bazı partililer sevinçle karşılarken bazıları ise sert tepki gösterdi.

Öyleki CHP Genel Merkezi'de geçtiğimiz gün tahliye sırasında arbede çıkmış, partililer birbirine saldırmıştı.

Genel merkezi tahliye etmeyeceklerini söyleyerek binada arbede yaşanmasına neden olan Özgür Özel ve heyeti, valilik kararıyla bölgeye sevk edilen emniyet güçlerinin müdahalesiyle genel merkezden ayrıldı.

