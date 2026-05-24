Özgür Özel, mutlak butlan karar tebligatını yırttı

CHP'de mutlak butlan krizi...

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 2023'teki kurultay mahkeme kararıyla iptal edildi.

Kararla birlikte önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve döndü.

Bugün sabah saatlerinde tahliye gerginliğinin yaşandığı CHP Genel Merkezi'ne, valilik kararıyla emniyet güçleri müdahalede bulundu.

MUTLAK BUTLAN TEBLİGATINI YIRTTI

Özgür Özel, bölgede büyük bir kargaşanın ardından genel merkezden ayrılırken, binadaki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na atandığı mutlak butlan karar tebligatınının iletildiği Özel, iletilen resmi evrakı okumada yırtarak "Bunun için yıktılar baba ocağını!" dedi.

GENEL MERKEZDE TAHLİYE KARGAŞASI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin özgür Özel yönetimi tarafından tahliye edilmesi beklenirken, Özel ve Kılıçdaroğlu tarafları arasında kargaşa yaşandı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren yaşanan gerginlikte tekme ve yumruklar havada uçuştu.

CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü

EMNİYET DEVREYE GİRDİ

Özel taraflarının tahliye işlemini zorlaştırması sonucu Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazdı.

Bunun akabinde de valilikten açıklama yapıldı ve gerekli talimatların verildiği söylendi.

Bu gelişme üzerine polis ekipleri, binaya giriş için harekete geçti.

Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'nde

ÖZEL: BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Özel destekçileri, binayı korumak için parti otobüslerini ve minibüsleri ön cepheye çekerek barikat oluşturdu, kapılara eşyalar yığdı ve girişleri engellemeye çalıştı.

Sosyal medya hesabından Genel Merkez'den çıkmayacaklarına dair bir video mesaj yayınlayan Özer, "Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız." dedi.

GENEL MERKEZDEN AYRILDI

Saatler süren arbedenin ardından binadan ayrılan Özgür Özel, "Geri gelmek üzere çıkıyorum." dedi.

Daha sonra bina önünde kameraların karşısına geçen Özel, burada açıklamalarda bulundu.

Genel Merkez'den ayrılırken makam aracına binmeyi redden Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürümeye başladı.

