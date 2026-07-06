Paşinyan: Rusya ile sorunlu başlıkları çözeceğimizi umuyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki uluslararası sanayi fuarı Innoprom kapsamında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüştü.

Paşinyan, Mişustin ile görüşmesinde, Ermenistan-Rusya ilişkileri hakkında açıklamalar yaptı.

"YAPICI BİR TUTUM İÇİNDEYİZ"

Görüşmenin, Ermenistan'da yapılan seçimlerin ardından iki ülke ilişkilerindeki gündemi ele almak için fırsat sunduğunu belirten Paşinyan, "Elbette, daha önce de söylediğim gibi, tüm konuları ve nüansları görüşmek ve açıklığa kavuşturmak için yapıcı bir tutum içindeyiz" dedi.

"SORUNLARI ÇÖZECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Paşinyan, Rusya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, bazı önemli konuları ele alacaklarını anlatarak, "Ermenistan-Rusya ilişkilerinde son dönemde bazı sorunlu başlıklar ortaya çıktı. Bu konuları görüşüp çözeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"ERİVAN, DOSTLUK İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMELİ"

Görüşmede konuşan Mişustin, Ermenistan'daki seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak yeni hükümetin, Rusya-Ermenistan ilişkilerinin dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ruhuyla istikrarlı gelişimini desteklemesini beklediklerini söyledi.