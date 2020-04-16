Paso doble nedir

İspanyol kültürünün en bilinen parçalarından olan ve ezgisiyle dünya çapında meşhur olan paso doble, oldukça yüksek ritimli bir İspanyol dansıdır.

BOĞA VE MATADOR TEMSİL EDİLİR

Boğa güreşlerinin yaygın olduğu coğrafyada, ulusal bayramlarda yapılması adet haline gelmiş bu dansta, dansı icra eden kadın ve erkek, arenadaki boğa ve matadoru temsil eder. Erkeğin boğa, kadının ise matador rolünde olduğu dans, Latin müziği eşliğinde yapılır.

Paso doble isminin kökeni, 18. yüzyıl sonlarında Fransa’da "pas-redouble" adı altında yapılan askeri ritimli yürüyüşten gelir.

VATANSEVER TEMALI SÖZLER ÖN PLANDADIR

1930'larda Güney Fransız kültüründen ortaya çıktığı düşünülen bu isim, dansın özgür figürlerine ve ritmine dayanır.

Popüler kutlamalarda ve sosyal toplantılarda edilen bu dansın müzikleri genellikle iyimser bir havaya sahipir, ancak ara sıra melankolik veya vatansever temayla duygusal olabilirler.