Payfix soruşturması: Erkan Kork hakkında tahliye kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasıyla mücadele sürüyor...

Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork dahil 55 sanığın yargılandığı yasadışı bahis davasının görülmesine devam edildi.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Önceki celsede tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork tahliye edilmişti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Erkan Kork ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"MEVZUATA UYGUN HAREKET ETTİK"

Savunmasına daha önce ayrıntılı beyanda bulunduğunu belirterek başlayan Erkan Kork, bu kez farklı yönlerden açıklama yapmak istediğini söyledi.

Kork, yasa dışı bahis soruşturması geçiren Payfix'in mevzuata uygun şekilde işlemler yaptığını savunarak, "Şirketim için her zaman en iyi insanları almaya ve teknik altyapıyı güçlendirmeye çalıştım. Her yıl yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için eğitimler düzenledik." dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele konusunda da savcılığa çok sayıda başvuruda bulunduklarını öne süren Kork, tutuksuz yargılanma talep etti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erkan Kork’un tahliyesine karar verdi.

SORUŞTURMADAKİ İDDİALAR NELERDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı savunulmuştu.

Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.