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Pedallerı karıştıran sürücü markete girdi

İstanbul'da sürücü, fren yerine gaza basınca yol kenarındaki marketin içine girdi; birçok ürün kullanılmaz hale geldi.

İHA | 22.05.2019 - 08:47..
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34 UL 08 plakalı aracın kadın sürücüsü, park halindeki aracını çalıştırarak yola çıkmak istedi. Ancak bu sırada pedalları karıştıran kadın sürücü, birden panikleyerek gaza bastı.

MARKET SAHİBİ SON ANDA KURTULDU

Görgü tanıklarının ifadesine göre 2 aracın arasından kaldırımı aşan kadın, yol kenarındaki marketin içerisine girdi. Dükkanından içeri otomobil girmesiyle bir anda neye uğradığını şaşıran market sahibi, tezgahın arkasına atlayarak yaralanmaktan kurtuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Şoke olan kadın sürücünün ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü’nde pedallerı karıştıran sürücü markete girdi ViDEO

Pedallerı karıştıran sürücü markete girdi

"AYAĞI GAZA TAKILDI"

Yaşanan kazayı göre Furkan Aras isimli vatandaş, "Aracı burada park halindeydi. Büyük ihtimal ayağı gaza takıldı. Gaza takılınca bakkala girdi, ambulans falan geldi hastaneye kaldırıldı kadın.” dedi.

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