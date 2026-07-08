Pelin Akil'in morali bozuk: Kilo almışım

İkiz kızlarının babası kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile tek celsede boşanan Pelin Akil'in bu aralar morali bozuk.

Akil, kilo aldığı ve spor salonuna geldiği için çok sinirli olduğunu, bir türlü spora başlayamadığını açıkladı.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Akil, "İnsan söylene söylene spora gelir mi? Ve spor yapacağım için çok agresifim. Buraya geleceğim için sinirliyim yani. Aldığım kilolardan dolayı sinirliyim. Soyunma odasında ordan oraya yürüyorum. Böyle benim gibi olan var mı?" sözleriyle içini döktü.

Akil, geçen gün de tükettiği kısır, semizotu salatası ve turşudan oluşan tabağını takipçileriyle paylaşmıştı. Akil'in "mide fesadı" açıklamasının ardından tercih ettiği menü şaşırtmıştı.