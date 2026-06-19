Pentagon'dan Kongre'ye 80 milyar dolarlık acil kaynak talebi

Pentagon'un 2026 mali yılı için yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde belirlenen dev bütçesine rağmen, özellikle İran kaynaklı askeri faaliyetlerin maliyetinin beklenenden daha hızlı yükseldiği belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı'nın, operasyonel harcamaların sürdürülebilmesi için Kongre'den ilave kaynak istediği iddia edildi.

EK BÜTÇE TALEBİ KONGRE GÜNDEMİNDE

WSJ'nin haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg, hafta içerisinde Kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği temaslarda Pentagon'un ek bütçe ihtiyacını gündeme taşıdı. Görüşmelerde, yeni bir bütçe düzenlemesinin hayata geçirilmemesi halinde silahlı kuvvetlerin yaz dönemindeki bazı operasyonlarını finanse etmekte zorluk yaşayabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynaklar, Pentagon'un yalnızca İran'la bağlantılı askeri faaliyetler nedeniyle değil, genel operasyonel giderlerdeki artış nedeniyle de ilave mali desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

KAYNAĞIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ OPERASYONLARA AYRILACAK

Talep edilen 80 milyar dolarlık ek bütçenin önemli bir kısmının askeri operasyonların sürdürülmesine yönelik harcamalarda kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Buna göre kaynak; deniz kuvvetlerine ait gemilerin faaliyetleri, personel maaşları, mühimmat tedariki ve lojistik destek gibi kritik kalemlere yönlendirilecek.

Savunma uzmanları, özellikle uzun süreli çatışma ortamlarında mühimmat stoklarının yenilenmesi ve birliklerin operasyonel kabiliyetlerinin korunmasının ciddi maliyetler doğurduğuna dikkat çekiyor.

SAVUNMA DIŞI ALANLAR İÇİN DE EK ÖDENEK HAZIRLIĞI

Haberde yer alan bilgilere göre Washington yönetimi yalnızca savunma harcamalarıyla sınırlı kalmayan daha kapsamlı bir ek bütçe paketi üzerinde de çalışıyor. Önümüzdeki günlerde Kongre'ye sunulması beklenen paketin; tarım destekleri, afet yardımları ve çeşitli federal programları da kapsayabileceği ifade edildi.

Bu durum, Beyaz Saray'ın hem ulusal güvenlik ihtiyaçlarını hem de iç politikada öncelikli görülen alanları tek bir bütçe düzenlemesi içerisinde ele almak istediği şeklinde yorumlandı.

BEYAZ SARAY ONAYI GEREKİYOR

Pentagon'un talep ettiği ek kaynağın resmiyet kazanabilmesi için öncelikle Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) onayından geçmesi gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bütçe talebinin Kongre'nin değerlendirmesine sunulacağı belirtiliyor.

Kongre'de bütçe görüşmelerinin nasıl şekilleneceği ve talep edilen kaynağın ne kadarının onaylanacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

İRAN SAVAŞININ FATURASI BÜYÜYOR

Pentagon, mayıs ayı ortasında yaptığı iç değerlendirmelerde İran'la yürütülen savaşın maliyetini yaklaşık 29 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Ancak aradan geçen süreçte operasyonların genişlemesi, mühimmat tüketiminin artması ve bölgedeki askeri hareketliliğin sürmesi nedeniyle bu rakamın önemli ölçüde yükseldiği değerlendiriliyor.