Pep Guardiola: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmüne sessiz kalmayanlardan biri de dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Pep Guardiola'ydı.

İspanyol teknik direktör, Gazze’de yaşananlara dair yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Hatta öyle ki Guardiola, bazı İsrail lobilerinin tehdidine maruz kalmıştı.

FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEKLE GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

İngiltere'de Greater Manchester ve Bölgesi Yahudi Temsilciler Konseyi (JRC), Pep Guardiola'ya, Filistin ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarının ardından tehditte bulunmuştu.

Guardiola, Filistin'de yaşanan katliamı eleştirdiği için kendisine yönelik tehditte bulunan Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi'ne "Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim." diyerek tokat gibi bir yanıt vermişti.

YAHUDİ LOBİSİNİN TEHDİDİNE BOYUN EĞMEDİ

Filistin'e verdiği destek nedeniyle insanlığın takdirini kazanan Guardiola, bir kez daha hem Gazze'de hem de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına değindi.

RPS Music isimli YouTube kanalının konuğu olan İspanyol teknik adam, tek isteğinin çocuklar için daha iyi bir dünya olduğunu söyledi.

İnsanların yaşanan dramlara ses çıkarmamasını anlayamadığını da belirten Guardiola, bir şeylerin yanlış yapıldığını sözlerine ekledi.

"İNSANLAR VAHŞETLERE NASIL SES ÇIKARMIYOR ANLAYAMIYORUM"

Guardiola'nın sözleri şu şekilde:

“"Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok. Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya. Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum. Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı."”

Pep Guardiola kendisini eleştiren Manchester Yahudi Konseyi'ne cevap verdi: Ben Filistinliyim!

Pep Guardiola: Filistin'deki soykırım canımı yakıyor