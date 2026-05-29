Petrolde iki ayın en sert düşüşü bekleniyor

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarında sert satış dalgasını beraberinde getirdi. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığını yeniden normalleştirecek bir anlaşmanın gündeme gelmesiyle Brent petrol, yaklaşık iki ayın en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor.

Haftanın son işlem gününde enerji piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, küresel borsalarda ise yapay zeka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimi sürdü. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu’daki diplomatik temasları takip ederken diğer yandan deniz ticaretinin yeniden güvenli hale gelme ihtimalini fiyatlıyor.

BRENT PETROLDE SERT GERİLEME

Petrol piyasalarında haftanın en dikkat çekici gelişmesi Brent petroldeki hızlı değer kaybı oldu. Küresel arz endişelerinin hafiflemesiyle Brent petrol vadeli kontratları yaklaşık 1 dolar gerileyerek varil başına 92,69 dolara düştü. Haftalık bazda kaybın yüzde 10’u aşması beklenirken, bu tablo son iki ayın en sert düşüşü olarak değerlendiriliyor.

Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki risk algısının zayıflamasının fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor. Küresel petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan boğazda olası bir normalleşme süreci, arz tarafındaki kaygıları azaltarak piyasaları aşağı yönlü baskılıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD-İRAN TEMASLARINDA

Uluslararası piyasalarda dikkatler ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere çevrildi. Reuters’a konuşan kaynaklar, tarafların ateşkesi uzatma ve deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamaları kaldırma konusunda prensipte anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Ancak sürece ilişkin belirsizlikler tamamen ortadan kalkmış değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmayı henüz resmen onaylamadığı belirtilirken, İran devlet medyası ise müzakerelerin tamamlanmadığını duyurdu.

Piyasalar, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların yeniden hız kazanabileceğini ve bunun küresel enerji arzına olumlu katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

KÜRESEL BORSALARDA İYİMSERLİK HAKİM

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen hisse piyasalarında pozitif görünüm korunuyor. Özellikle yapay zeka yatırımlarına ilişkin güçlü beklentiler teknoloji şirketlerine yönelik alımları artırdı.

MSCI dünya hisse endeksi tarihi zirvesine yükselirken, teknoloji ve çip üreticilerinin hisselerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yatırımcıların risk iştahının yüksek seyretmesi, enerji piyasalarındaki gerilemenin küresel büyüme beklentilerini şimdilik olumsuz etkilemediğine işaret etti.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının yönünde Orta Doğu’daki diplomatik gelişmelerin belirleyici olmaya devam edeceğini, özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin atılacak somut adımların piyasaların seyrini doğrudan etkileyebileceğini vurguluyor.