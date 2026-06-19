Pilavcı açmak istiyordu; Var Mısın Yok Musun'da milyoner oldu
Hayallerini gerçekleştirmek için Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Mardinli yarışmacı Hilal, bankanın teklifini reddetti ve 1 milyonluk ödülün sahibi oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Atv ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun 9. bölümüyle ekrana geldi.
Mardinli Hilal Özçelik'in yarıştığı gecede duygusal anlar yaşandı.
Kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı amaçladığını söyleyen yarışmacı, radikal bir karar verdi.
Peş peşe açtırdığı mavi kutularla heyecan uyandıran Hilal, tabloyu lehine çevirmeyi başardı.
Bankadan gelen 850.000 TL'lik teklifi de reddeden yarışmacı kutusuna güvenerek 1 milyonun sahibi oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi