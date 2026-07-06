Pınar Altuğ takipçisine cevap verdi: Kapalılara karşı ön yargım yok

Çocuklar Duymasın dizisinden sonra oyunculuğu bırakan Pınar Altuğ, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelir oldu.

Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile birlikte çektiği videolarla dikkat çekiyor. Kızı liseden mezun olan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Ünlü isim, ailesiyle “Anla Beni” oyunu oynadıkları anları yayınladı. Bu paylaşıma bir takipçiden şu mesaj geldi:

"KAPALILARA ÖN YARGINIZ VAR"

"Pınar Hanım ben de kapalıyım bize karşı ön yargınız var biliyorum, yine de söylemek isterim ki böyle insancıl tatlı bir kız yetiştirdiğiniz için tebrik ederim, 0 egolu görünmekte, ergen tripleri olmayan bilinçli bir kız gibi maşallah. Allah size bağışlasın, hep iyilerle karşılasın."

Pınar Altuğ bu mesajı görür görmez hemen yanıt verdi. Oyuncu bu mesajı yazan takipçisine şu yanıtı verdi:

"ÖN YARGIM YOK"

"Esra Hanımcım benim kimseye karşı ön yargım yok söylediklerimi dikkatlice dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız, üzerinize alınmayın."