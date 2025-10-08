7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, yoğun katılımla gerçekleşti.

7 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'DE: ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Toplantıda, farklı partilerden 7 belediye başkanının AK Parti’ye katıldığı duyuruldu. Yeni katılan başkanlara rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Katılım töreninde AK Parti saflarına geçen isimler ve geldikleri partiler şöyle:

Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı (CHP)

Abdulbaki Kara – Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı (DP)

Abid Özdemir – Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı (DEVA)

Uşak Ataş – Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı (DEVA)

Eşref Varol – Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

Soner Erkan – Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

Hayrettin Küçük – Bingöl Merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı (YRP)

ERDOĞAN: "AK PARTİ, HİZMET SİYASETİ İLE BÜYÜDÜ"

Rozet takma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin hizmet siyasetiyle büyüdüğünü vurguladı. Erdoğan, “Partimize katılımlar güçlenerek devam ediyor. Halkımızın teveccühü, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor.” ifadelerini kullandı.