ABD Başkanı Trump, Kolombiya'ya yapılan tüm ödemeleri durduklarını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD yönetiminin bu adımı, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde yeni bir gerginlik sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor...

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILACAK

Kolombiya ile yaşanan diplomatik gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Güney Amerika ülkesine yönelik yeni ekonomik adımların sinyalini verdi.

Trump, Kolombiya’ya uygulanan gümrük vergilerinin artırılacağını ve Güney Amerika'ya yapılan tüm mali ödemeleri durduracağını açıkladı.

''ONLAR UYUŞTURUCU ÜRETİYOR''

ABD Başkanı Trump, Kolombiya'yı yasa dışı uyuşturucu ticaretine ortak olmakla suçlayarak, "Onların uyuşturucuyla bir mücadelesi yok, onlar uyuşturucu üretiyor." dedi.

Trump, Kolombiya'ya yapılan ABD mali yardımlarının durdurulacağını ve gümrük vergileriyle ilgili yapılacak değişikliklere dair detayların bugün açıklanacağını ifade etti.

''ATEŞKES HALA YÜRÜRLÜKTE''

Dün İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılarla ilgili de konuşan Trump, yapılan saldırılar hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek ''Ateşkes hala yürürlükte.'' dedi.