Afganistan ve Pakistan için İstanbul'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı

Afganistan ile Pakistan arasındaki siyasi ve askeri gerginlik sürüyor.

İstanbul’da 25 Ekim’de bir araya gelen taraflar, 19 Ekim’de varılan ateşkesin kalıcı bir mekanizmaya dönüştürülmesini hedefledi.

Toplantılarda, Pakistan heyeti Afganistan’da faaliyet gösteren Pakistan Talibanı Tehreek-e-Taliban Pakistan, (TTP) ile mücadele kapsamında çeşitli taleplerde bulundu.

AFGANİSTAN GARANTİ TALEP ETTİ

Afgan kaynaklar, Pakistan tarafının, Afgan yönetiminden ülkedeki TTP hedeflerine yönelik saldırı düzenleme hakkının tanınmasını istediğini öne sürdü.

Aynı kaynaklar, Afgan tarafının ise Pakistan’dan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine ve ABD’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pakistan hava sahasını kullanmayacağına dair garantiler talep ettiğini aktardı.

Görüşmelerde Afgan tarafının, Pakistan ordusuna saldırılar düzenleyen TTP üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını belirttiği bildirildi.

İKİ HEYET UZLAŞIYA AYKIRI TAVIRLAR ALDI

Adı açıklanmayan Pakistanlı güvenlik kaynakları ise Afgan hükümetinin, TTP’yi dizginlemekte isteksiz davrandığını ifade etti.

Taraflar arasındaki diyaloğun üçüncü gününde, her iki heyetin birbirini uzlaşmaya aykırı tavırlar almakla suçlamasının ardından görüşmeler, somut bir karar alınamadan sona erdi.

Daha önce Afganistan ve Pakistan, 19 Ekim’de Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes konusunda uzlaşmıştı.

UZUN VADELİ ATEŞKES BEKLENİYORDU

İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin, bu ateşkesi uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürmesi bekleniyordu.

İslamabad yönetimi, Kabil’i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçlarken Afganistan’daki Taliban yönetimi, bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan’ın askeri operasyonlarının Afganistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini savunuyor.