Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a: Provokatör faşist

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyon hala siyasetin gündeminde.

CHP ve birkaç muhalif parti dığındaki tüm liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı kareye girmesi polemiklere neden olmuştu.

Bu kare üzerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eleştirilerine hedef olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında Özdağ'a isim vermeden sert çıkıştı.

"IRKÇI, FAŞİST, PROVOKATÖR"

Özdağ için 'ırkçı, faşist, provokatör' ifadelerini kullanan Davutoğlu, Özdağ'ın Suriyeliler üzerinden yaptığı provokasyonları hatırlattı.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Bugün insanlığı bekleyen en büyük tehlike pandemi gibi yayılan dışlayıcı, ırkçı faşizmdir.

Şimdi birinden bahsedeceğim. İsmini zikretmeyeceğim siz bilirsini onu. Onun ifadesini okuyorum: ‘MOSSAD’çılarla görüşmüş olabilir miyim? Tabii görüşmüş olabilirim. İsrailli istihbarat şefi tuğgeneral geldi bize bir brifing verdi’ diyen birisi bize saldırmaya başladı.

"BİZE SİYASİ AHLAK DERSİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Kendisi MHP’den 2 kez ihraç edilen, İYİ Parti’den 1 kez icraç edilen bu zat, bizim Cumhurbaşkanı’nın davetine icabet etmemiz dolayısıyla bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışıyor. Türk siyaset böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık görmedi.

"BU ZİHİN ASLA TÜRK DOSTU DEĞİLDİR"

Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir. Kürt ve Arap düşmanıdır. Kim Türkiye’de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk’ün değil İsrail’İn dostudur.

Bu brifingci provokatörün mülteci karşıtlığını bir Arap nefretine dönüştürme çabasında bölge haritasını bir kez daha bölmek var.

"OYUNUNA GELSEYDİK SURİYE KABİNESİNİN YARISI TÜRKÇE KONUŞUYOR OLMAYACAKTI"

O günlerde bu tuzağa düşülmüş olsaydı bugün suriye kabinesinin yarısı türkçe konuşuyor olmayacak Halep’ten Şam’a Lazkiye’den Deyrizor’a uzanan her şehirde Türkiye sevgisi yayılmayacaktı.

Türkiye kendilerini kovduğu için nefretle anılan bir ülke olacaktı.

İNSANLARI MANCINIKLA GÖNDERECEKTİ

Hani mancılıklarla gönderecekti değil mi insanları bu provokatör faşist… Onun dediğini yapsaydık nasıl bakacaktık dünyanın yüzüne?