Ahmet Necdet Sezer 'laiklik' konferansına katıldı Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı'nın katılımcıları arasında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı.

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Türkiye tarihi bir güne hazırlanıyor...

29 Ekim'de Türk halkı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak.

Bu kapsamda tüm yurtta kutlamalar için hazırlık yapılırken farklı kurum ve kuruluşlar da haftanın önemine binaen etkinlikler düzenliyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de bu kapsamda Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı düzenledi.

10. Cumhurbaşkanı Sezer de katıldı

TBB'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 'Cumhuriyet' ve 'Laiklik' kavramları ele alındı, önemli konuşmacılar konuya ilişkin sunumlar yaptı.

Konferansın dikkat çekici konukları vardı. En dikkat çekici konuk ise laik kesimle özdeşleşmiş isimlerden biri olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'di.

Konuşmacıları dikkatle takip eden Sezer, uzun süre sonra kamuoyu önüne çıkmış oldu.

Son görüntüsünü Kılıçdaroğlu ile verdi

Sezer, son olarak 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kameralar önüne çıkmıştı.

Sezer, seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nu ağırlayarak desteğini açıklamıştı.