Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a: Onlara parti emanet edilmez Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da tepki geldi. CHP'deki 'değişim' çağrılarını yorumlayan Baykal, "Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli" dedi.

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Türkiye, bir ke daha seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağır seçim yenilgisi sonrasında CHP'de 'değişim' isyanı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok partili Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten açıklamalar yaptı.

Aslı Baykal: Yanlış politikalara ses çıkarmayanlara parti emanet edilmemeli

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeleri sonrası CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a parti emanet edilmemesi gerektiğinin altını çizen Baykal, "Kemal Bey'in yanından ayrılmayan iki belediye başkanı ve pek çok isim şimdi bayrak açtı. Genel başkanı güçlü iken acaba kazanır mı diye korkup yanlış politikalara ses çıkarmayanlara bu mücadele partisi emanet edilmemeli" ifadelerini kullandı.