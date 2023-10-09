Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Nehammer, Türkiye’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, Türkiye’yi ziyaret edecek.

İHA

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda yarım asırdan fazla uğraş vermesine rağmen, birliği bir hristiyan kulübü olarak gören bazı Avrupalı liderler yüzünden, Brüksel'in birçok şartını karşılayan Ankara'nın başvurusu askıda bekletiliyor.

"Türkiye'nin AB üyeliğini hayal edemiyorum"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin sona ermesini istemiş, "Ankara ile Brüksel arasında yakınlaşmanın devam etmesinden yanayız ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz." demişti.

Türkiye'nin AB için çok önemli bir ortak olmaya devam ettiğini anlatan Avusturya Başbakanı, Ankara ve Viyana'nın ilişkileri geliştirmek üzere ikili düzeyde "birlikte başarılı bir şekilde" çalıştıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi planladığını belirtmişti.

Erdoğan, Nehammer'i Türkiye'ye davet etti

Tüm bu gelişmelerin ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nehammer'i Türkiye'ye davet etti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada,şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, 9-10 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Türkiye-Avusturya ilişkileri ve birçok konu ele alınacak

Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)