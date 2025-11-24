Binali Yıldırım: Doğurganlık hızı Türk dünyasında alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’da düzenlenen 'Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve bölge ülkelerinde hızla düşen doğurganlık oranlarına dikkat çekti.

"ERZİNCAN'DA DOLU DOLU BİR GÜN GEÇİRİYORUZ"

Konuşmasının başında Erzincanlılara seslenen Yıldırım, kentteki program akışını şöyle aktardı:

Sempozyumdan sonra Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesi’nin resmi açılışını yapacağız. Hastane yaklaşık bir yıldır hizmet veriyor ancak açılışı bugün yapma imkânı bulduk.

"AİLE YAPIMIZ KÜÇÜLÜYOR, NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ TEHLİKEDE"

Yıldırım, Türkiye’de aile yapısının yıllar içinde önemli ölçüde değiştiğini belirterek büyük aile modelinin yerini çekirdek hatta tek çocuklu ailelere bıraktığını söyledi:

“Eskiden aile; dede, nine, anne, baba, amca, yenge herkesin yer aldığı geniş bir yapıyken bugün anne, baba ve tek çocuk şeklinde tarif ediliyor.”

Bu daralmanın nüfus açısından ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, Türk devletlerinin yarısında doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesinin oldukça altında bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK 1.48'E DÜŞTÜ: BU ÇOK VAHİM"

Yıldırım, doğurganlık verilerinin Türk dünyası için kritik bir tablo ortaya koyduğunu belirtti:

Türk Devletleri Teşkilatı’nın sekiz üyesinin dördünde doğurganlık 2.1’in çok altında. Macaristan, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’da oranlar 1.50’ler seviyesinde. Türkiye’de bu rakam 1.48. Bu oldukça vahim bir durumdur.

"TEDBİR ALINMAZSA NÜFUSUMUZ 2075'TE 70 MİLYONA DÜŞECEK"

Mevcut gidişatın sürmesi hâlinde Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı demografik tabloyu da paylaşan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

Önlem alınmazsa nüfusumuz 2075 yılında 70 milyona gerileyecek. Ortalama yaş 45’e çıkacak. Son dört yılda ortanca yaş 32’den 34’e yükseldi. Her dört yılda iki yaş daha ekleniyor. Nüfus hızla yaşlanıyor.

Yıldırım, Hazar’ın doğusunda yer alan Türk devletlerinde doğurganlığın hâlâ 2.5’in üzerinde olmasının sevindirici olduğunu ancak Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerde acil nüfus politikalarına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.