CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

- YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına karar verdi.
- YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, durdurulma talebinin reddedildiğini açıkladı.
- Kongre, yarın yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak olan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebinin reddedildiğini açıkladı.
YSK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi.
Mahkemenin talebi üzerine saat 14.00’te toplanan YSK, kongrenin iptali yönündeki başvuruyu gündeme aldı.
"KONGRE SÜRECİ USULÜNE UYGUN BAŞLADI"
Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş istediğini belirterek, “Usulüne uygun olarak başlamış kongre süreçleri, ilçe seçim kurullarınca durdurulamaz” ifadelerini kullandı.
KONGRE DEVAM EDECEK
Özübek, kararın kongrenin devamı yönünde olduğunu vurgulayarak, “Kurulumuzca, kongrenin durdurulmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. Karar taraflara ve ilgili birimlere iletilecektir.” dedi.