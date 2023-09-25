CHP'den kongre kavgaları hakkında açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıyorlar. Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı CHP'de kavga var diye sunmanın da neye hizmet ettiğini biliyoruz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyaset arenasında hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor..

Muhalefette ise tansiyon en üst seviyede.

Büyük seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam etmek isteyenler, istifasını isteyenlerle sık sık karşı karşıya geliyor.

Bu da partide sürekli çatışmalara neden oluyor.

Üst yönetimlerde yaşanan kriz kongrelere de yansıyor. Öyle ki son zamanlarda il kongrelerinde kavga ve gürültü eksik olmuyor.

Bu durum CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Kongre kavgaları soruldu

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP kongrelerinde çıkan kavgaların "uygar bir tartışma" olduğunu vurguladı.

"Kongrelerimizdeki uygar tartışmalara kavga diyorlar"

Öztrak, şunları söyledi:

Tüm partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşıyor ve gereğini yapıyoruz. Ama öyle görünüyor ki bu soruyu soranlar bizim kongrelerimizdeki uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıyorlar.



Kongrelerdeki her demokratik tartışmayı CHP'de kavga var diye sunmanın da neye hizmet ettiğini biliyoruz.