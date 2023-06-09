CHP'li Gürsel Erol'dan ittifak ortaklarına tepki: Siyasi nezaketsizlik Millet İttifakı ortakları arasında bu kez TBMM Başkanlığı seçimi kriz çıkardı. CHP'nin adayını desteklemeyen ittifak üyeleri kendi adaylarını çıkarınca CHP'liler tepki gösterdi. CHP Milletvekili Gürsel Erol, 'siyasi nezaketsizlik' nitelemesi yaptı.

ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde hayal kırıklığı yaşayan Millet İttifakı ortakları arasında sular durulmuyor.

Ortaklar arasında bu kez TBMM Başkanlığı seçiminde yaşananlar krize neden oldu.

Muhalefetin tek adayla seçime girmemesi yeni bir tartışmayı başlattı.

"Büyük bir siyasi nezaketsizliktir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden meclise giren partilerin CHP'nin adayını desteklemek yerine kendi adaylarını çıkarmalarına sert tepki gösterdi.

Erol, "Listelerimizden seçilen DEVA Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin meclis başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir" dedi.

"Muhalefete muhalefet değil iktidara muhalefet edilir"

Erol'un sözlerine DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nden yanıt geldi.

DEVA Partili Gökmen Türkkanı, Erol'un paylaşımın altına, "Gürsel bey listelerimizden derken siyaseti yeni öğrendiniz sanırım, bu teklif sizin tarafınızdan yapıldı ve uygulandı. Sonrasında hala bunları konuşmak büyük nezaketsizlik. Muhalefete muhalefet değil iktidara muhalefet edilir" şeklinde cevap yazarak bir tablo paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin artan oylarının ittifak sayesinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

Unutulmamalıdır ki kendisi 2018'de 40 bin oy almıştır. Bu seçimlerde ise 70 bin oy almıştır. Bu artan oy Millet İttifakı'na katkı veren partilerin katkısıyla elde edildi. Bunu belki kendi partisi içindeki birtakım mahfillere mesaj mahiyetinde kullanmış olabilir. Biz kendisine yakıştırmadık böyle bir şeyi.

TBMM'de gerçekleşen oylamada Saadet ve Gelecek partileri Serap Yazıcı Özbudun'u, Deva Partisi de Mustafa Yeneroğlu'nu aday göstermiş, her iki aday da 2. tur oylamanın sonrasında adaylıktan çekilmişti.