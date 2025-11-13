Çin: Terörsüz Türkiye vizyonuyla güçlü bir şekilde uyum içindeyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Çin’in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın Anlaşılması ve Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerine Yansıması" başlıklı etkinlik İstanbul’da gerçekleştirildi. Programa Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong da katıldı.

Başkonsolos Wei, açılış konuşmasında Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, Çin’in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında bilgi verdi. Wei, Çin’in geçmiş 14 beş yıllık planının ülkeye nadir görülen bir kalkınma ivmesi kazandırdığını ve 15. Plan’ın önümüzdeki beş yıl için ‘altın anahtar’ niteliği taşıdığını vurguladı.

15. BEŞ YILLIK PLAN'IN HEDEFLERİ VE GELECEK VİZYONU

Wei, plan kapsamında ekonomik ve sosyal kalkınmada 7 öncelikli hedef belirlendiğini belirterek, gelecek 5 yılda atılacak adımları anlattı. Bu hedefler arasında;

Yüksek kaliteli kalkınma ve modern sanayi sistemi oluşturma,

Yeni enerji, uzay, kuantum teknolojisi, biyo-üretim ve 6. nesil mobil iletişim gibi gelişmekte olan endüstrilerin teşviki yer aldı.

TEKNOLOJİ VE BİLİMDE TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Wei, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmeye de değinerek, iki ülkenin 5G, biyotıp ve yeni enerji alanlarında iş birliğini güçlendirme kararı aldığını aktardı. Wei, Çin ve Türkiye’nin teknolojide öz yeterliliği birbirini desteklediğini belirterek, örnek olarak;

C919 uçağında Türk navigasyon verilerinin kullanımı,

Huawei 5G teknolojilerinde Erdal Arıkan’ın bilgi teorisi araştırmaları,

İstanbul’da düzenlenen Çin-Türkiye ileri malzeme sempozyumu

gibi iş birliklerini paylaştı.

YABANCI YATIRIM VE REFORMLAR İÇİN YENİ ADIMLAR

Wei, Çin’in iş ortamını iyileştirmeye ve yabancı yatırım için olumsuz listeyi kısaltmaya devam ettiğini belirtti. Türk şirketlerinin Çin’de yatırım yapması için daha özgür bir ortam sağlanacağını ifade etti. Ayrıca konsolosluk hizmetleri ve vize kolaylıkları ile iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimin güçlendirildiğini vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM İŞ BİRLİĞİ

Başkonsolos, Çin’in kültür endüstrilerini geliştireceğini ve uluslararası etkileşimi artıracağını belirtti. İstanbul’da sahnelenen “Efsanevi Bir Manzara Resminin Yolculuğu” gösterisinin büyük ilgi gördüğünü aktaran Wei, Çin kültürünün dünya sahnesinde tanıtılmaya devam edeceğini söyledi.

Türk ürünlerinin Çin e-ticaret platformlarında popüler hale geldiğini belirten Wei, tarım ve gıda alanında iş birliğinin gelecek yıllarda artarak derinleşeceğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin artan sayıda Çinli turisti ağırlayacağı öngörüldü.

"TTERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU İLE UYUM İÇİNDEYİZ"

Wei, Çin’in karbon emisyonlarını azaltma ve yeni enerji sistemleri geliştirme çabalarının, Türkiye ile enerji iş birliği için fırsatlar sunduğunu söyledi. Ayrıca Çin’in Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu ile uyumlu olarak ulusal güvenlik ve sosyal istikrara önem verdiğini belirtti.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE FİNANSAL DESTEKLER

Çin Merkez Bankası ve diğer finans kuruluşları, Türk Hava Yolları ve iki ülke arasındaki finansal iş birliğini güçlendiren anlaşmalar imzaladı. Wei, bu kazanımların çift taraflı kazan-kazan iş birliği için somut örnekler oluşturduğunu vurguladı.

TÜRK İŞ İNSANLARINDAN ÇİN'E GÜVEN VURGUSU

Türk girişimci Dr. Ahmet Faruk Işık, Çin’e güvenmenin geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomatik ve ekonomik boyutlarının sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Işık, önümüzdeki yıl 55. diplomatik yıl dönümü vesilesiyle Çin-Türkiye iş birliğinin daha da derinleşeceğini söyledi.