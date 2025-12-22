TBMM’de iki uluslararası anlaşma onaylandı, gözler 11. Yargı Paketi’nde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulunda, Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanan iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifleri kabul edildi. Oylama, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi.

VERGİ VE YATIRIMLARI KAPSIYOR

Kabul edilen düzenlemeler; gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin önlenmesi, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayla mücadele ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaları kapsıyor. Her iki anlaşmanın da Türkiye-Hong Kong ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

11. YARGI PAKETİ YARIN GÜNDEMDE

Danışma Kurulu kararıyla gündemin ilk iki sırasına alınan uluslararası anlaşmaların kabul edilmesinin ardından, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gündemin üçüncü sırasında yer aldı.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı. Genel Kurulun, yarın 11. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlaması bekleniyor.