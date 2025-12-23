Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ve siyasi istikrarına verdiği önemi vurgulayarak, iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanlarında güçlü bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

GÜVENLİK VE BÖLGESEL MESELELER MASADA

Türkiye’nin, Lübnan’ın güvenliğini desteklemeye yönelik uluslararası mekanizmalarda görev almaya hazır olduğunu dile getiren Erdoğan, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her türlü yapıcı adımı desteklediklerini belirtti.

KIBRIS VE SURİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir yaklaşım beklendiğini aktarırken, Suriye’de yaşanan gelişmelerin bölge istikrarına katkı sunması için Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini kaydetti.

İSRAİL'İN TUTUMUNA TEPKİ

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırgan tutumunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.