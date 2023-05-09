Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde gündem olan Hüseyin amca ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi’ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündem olan 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gidenler arasında bulunan yaşlı bir amcanın azmi ve heyecanı dikkatlerden kaçmamış, kaydedilen görüntüler gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta telefonla görüştüğü görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a, "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.

"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Erdoğan, "Onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.

Memleketimiz senin sayende şahlandı

Hüseyin Bayraktar ise şunları söyledi:

Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı.

Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.