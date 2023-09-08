Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla özel temaslarda bulunacak.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan'ın sıradaki durağı Hindistan... G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 18'inci G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek. G-20 liderleri zirvede 'tek dünya, tek aile, tek gelecek' ana teması altında düzenlenecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak. Liderlerle bir araya gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla özel temaslar gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Erdoğan zirve trafiğini ABD'de sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak. BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

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