Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon’da üç gün sürecek programı kapsamında dün akşam Rize’ye gelerek Güneysu ilçesindeki evinde konakladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Öğle saatlerinde Güneysu Merkez Camii’ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada cuma namazını kıldı. Namaz öncesi ve sonrasında cami çevresinde toplanan vatandaşlar, Erdoğan’a sevgi gösterilerinde bulundu.

HEMŞEHRİLERİYLE HASRET GİDERDİ

Namazın ardından cami çıkışında hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektiren ve elini öpmek isteyenlerle yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu’daki temaslarının ardından Rize Valiliği’ni ziyaret etti. Erdoğan’ın, valilik programının ardından toplu açılış ve cami temel atma törenine katılması bekleniyor.