Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komiseri Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Lüksemburg’da temaslarına devam ediyor. Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Marta Kos ile bir araya geldi.

FRANSA VE ROMANYALI MEVKİDAŞLARLA GÖRÜŞME

Bakan Fidan, gün içinde ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.